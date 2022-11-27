كأس العالم FIFA قطر 2022 : الأرجنتين تحافظ على حظوظها بعد تغلبها على المكسيك

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تغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره المكسيكي 2-0، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب لوسيل الدولي، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأحرز اللاعب ميسي الهدف الأول عند الدقيقة 64، وأضاف اللاعب فرنانديز الهدف الثاني للأرجنتين.

وشهدت مباراة الأرجنتين والمكسيك أعلى حضور جماهيري في مباريات مونديال قطر حتى الآن، حيث وصل عدد المشجعين 88966 مشجعا.

وحافظت الأرجنتين بهذا الفوز على حظوظها في التأهل إلى الدور الثاني، بعدما رفعت رصيدها إلى ثلاث نقاط وبفارق نقطة خلف بولندا المتصدرة بعد فوزها على المنتخب السعودي الذي تراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف خلف الأرجنتين، فيما بقيت المكسيك في آخر المجموعة برصيد نقطة واحدة.