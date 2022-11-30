كأس العالم FIFA قطر 2022: تعيين طاقم تحكيم نسائي لمباراة ألمانيا وكوستاريكا

المناطق_واس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم تعيين الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار لقيادة مباراة ألمانيا وكوستاريكا المقررة غداً الخميس على ملعب البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وستعاون الحكمتين البرازيلية نيوزا باك والمكسيكية كارين دياز ليكون هذا الثلاثي أول طاقم تحكيم نسائي خالص يدير مباراة في كأسالعالم للرجال.

وستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي لتحقق إنجازا ًجديدا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس الماضي, وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.