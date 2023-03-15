كأس الملك سلمان.. الكويت يكسب شبيبة الساورة الجزائري

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فاز فريق الكويت الكويتي الأول لكرة القدم، «1-0» على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري، الأربعاء، على ملعب النادي في ذهاب الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وسجل محمد مرهون لاعب فريق الكويتي، هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 60، ليضع فريقه على عتبة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

وأنهى شبيبة الساورة المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه محمد الأمين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وبات يكفي الكويت التعادل في مباراة العودة 12 أبريل المقبل، التي تجري في الجزائر من أجل التأهل إلى الدور المقبل، فيما يتعين على شبيبة الساورة الفوز بفارق هدفين على الأقل للاستمرار في البطولة.