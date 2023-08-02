كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023: مدربا الترجي التونسي والصفاقسي التونسي يؤكدان جاهزية فريقيهما لكلاسيكو الغد

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عُقِدَ اليوم المؤتمر الصحفي لآخر مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023،الذي يجمع الترجي التونسي بنظيره الصفاقسي التونسي،وذلك على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.

وأكد مدرب فريق الترجي التونسي معين الشعباني،أن مباراة فريقه أمام الصفاقسي صعبة،وأن منافسه فريق محترم ويلعب دون ضغط بعد فقدانه الأمل في التأهل لربع النهائي،مشيراً إلى أن مصيرهم ليس بيدهم ولكن عليهم التركيز أمام الصفاقسي الذي لن يكون سهلًا،مؤكداً أن هدفهم الفوز لاغير،حيث إن فريقه باتمِّ جاهزية،مبيناً أن مواجهة فريق تونسي لا تختلف عن غيرها من الفرق العربية،كما أن الفريقين يعرفان بعضهما جيدًا.

من جهته،أبدى لاعب فريق الترجي المعز بن شريفية إعجابه بمستوى تنظيم البطولة،مشيرًا إلى أن ذلك غير مستغرب على المملكة العربية السعودية والاتحاد العربي، وقال: “طالما أنه يتبقى لنا بصيص أمل في التأهل فسنتمسك به،وسنلعب لآخر لحظة،والترجي يضم عناصر جديدة تحاول إثبات نفسها في القائمة الأساسية،وتستطيع فعل ذلك بتوجيهات المدرب،ومستوانا يتحسن من مباراة لأخرى،وتنتظرنا مواجهة صعبة أمام الصفاقسي،وسنسعى لتحقيق الانتصار رغم أن هذه المباراة لها طابعها الخاص، كون الفريقان تونسيين”.

وأشاد مدرب فريق الصفاقسي التونسي أنيس الجربي،بتنظيم بطولة كأس الملك سلمان للأندية،مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب على المملكة العربية السعودية، وهو أمر مشرف لجميع العرب،متمنيًا أن يتواصل مثل هذا التنظيم في البطولات القادمة.

وعن مواجهة الترجي، قال: “كلاسيكو تونسي لفريقين كبيرين،نتمنى أن يظهر بمستوى يعكس ما وصلت إليه الكرة التونسية،وسنحاول تقديم أداء يليق باسم الصفاقسي،ونحن في أتمِّ الجاهزية للمباراة، وبإذن الله نظهر بنفس المستوى الطيِّب الذي قدمناه في اللقاء الماضي أمام فريق الاتحاد السعودي”.

من جانبه،أشار لاعب فريق الصفاقسي محمد صالح،إلى أنهم في جاهزية تامَّة لخوض اللقاء،ويطمحون لتقديم مستوى مشرِّف،رغم فقدان الأمل في التأهل،مؤكدا أن فريق الترجي فريق صعب ويملك عناصر جيدة.