كأس الملك سلمان للأندية.. عهد جديد لبطولات الاتحاد العربي

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تتأهب مدينة الطائف وأبها والباحة، لانطلاقة منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي خلال الفترة من 27 يوليو الحالي وحتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 نادياً.

وتنطلق مباريات البطولة يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا السد القطري والوداد المغربي على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

وفي المباراة الثانية يلتقي الصفاقسي التونسي مع الشرطة العراقي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في تمام السادسة مساءً، كما يلعب فريقا أهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، في تمام الثامنة مساءً.

وعلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف يلتقي فريقا الترجي التونسي والاتحاد السعودي في ختام مباريات اليوم الأول عند تمام الساعة العاشرة مساءً.

وتضم المجموعة الأولى كلاً من الترجي التونسي والصفاقسي التونسي والشرطة العراقي والاتحاد السعودي، وفي الثانية فرق الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي والسد القطري، وفي الثالثة الاتحاد المنستيري التونسي والشباب السعودي والزمالك المصري والنصر السعودي، وفي المجموعة الرابعة أندية شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي والرجاء المغربي.

وتمثل بطولات الأندية إحدى أهم وأبرز مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستحوذ على اهتمام عشاق كرة القدم العربية على نطاق واسع، منذ انطلاقتها للمرة الأولى في عام 1982، إذ أقيمت بطولة الأندية العربية بـ 9 مسميات مختلفة، ظلت الإثارة حاضرة والتنافس القوي بين الفرق كافة لاعتلاء منصة التتويج بالكؤوس.