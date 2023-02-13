كأس الملك سلمان للأندية.. 37 يتنافسون في أبها والباحة والطائف

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يتنافس 37 ناديا عربيا على جوائز مالية تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار في بطولة كأس الملك سلمان للأندية المقررة العام الجاري في أبها والباحة والطائف وفقا لما كشف عنه الاتحاد العربي لكرة القدم، الإثنين.

يأتي ذلك، بعد أن أعلن الاتحاد العربي عن اطلاق إسم كأس الملك سلمان للأندية على بطولة الأندية العربية في نسختها المقبلة المقررة خلال العام الحالي.

وتبدأ منافسات البطولة بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية الصيف المقبل في السعودية.

وأوضح الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم أن آلية المشاركة في البطولة تم تعميمها على جميع الاتحادات العربية الأعضاء لتسمية ممثليها، معربا في الوقت ذاته عن فخره واعتزازه ببطولة تحمل اسما غاليا على كل الرياضيين العرب.

وتعد بطولة كأس الملك سلمان للأندية امتداد لبطولات الأندية العربية التي انطلقت عام 1982، وتنوعت ما بين بطولة الأندية الأبطال، وبطولة الأندية أبطال الكؤوس، وبطولة كأس الاتحاد العربي، وبطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، وبطولة دوري أبطال العرب، وبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.