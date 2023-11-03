كأس خادم الحرمين الشريفين: قمة تجمع بين الشباب والنصر.. والهلال يواجه التعاون

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أجريت اليوم, مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024.

وأسفرت القرعة، عن مواجهتين قويتين تجمع ما بين الشباب والنصر، والهلال (حامل اللقب) أمام التعاون, ويلتقي الاتحاد مع الفيصلي, وأبها في مواجهة الخليج.

وتلعب منافسات الدور ربع النهائي من البطولة في 11 و12 ديسمبر المقبل، باستثناء مباراة الفيصلي والاتحاد التي ستُحدَد لاحقاً بسبب مشاركة الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية.

يُذكر أن الهلال كان قد تُوّج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 – 2023، بعد الفوز على الوحدة بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.