«كأنما يعزي أحبابه فيه».. رحيل الدكتور عبدالله بن صالح الحصان وتفاعل مع آخر تغريدة كتبها على حسابه

المناطق_الرياض

نعى عدد من رواد موقع “إكس”، اليوم الأربعاء، الدكتور عبدالله بن صالح الحصان، العميد بوزارة الداخلية (متقاعد)، والحاصل على دكتوراه في علم الاجتماع وأحد أبرز المهتمين بالشأن الاجتماعي.

وكانت آخر تغريدة للفقيد عبر حسابه الرسمي على إكس بالأمس، وقال فيها:

خل الحزن واترك أمورك على الله

وارجه وتخضع له وادعه وناجيه

بأمره الحزن من وسط قلبك يسله

وتزهر حياتك ويصلح من العمر باقيه

واعتبر عدد من محبي الراحل أنه يعزي أحبابه بهذه الكلمات قبل رحيله، وكتب أحدهم: “آهٍ لهذه الدنيا ما أتفهها. وكأنما يعزي أحبابه فيه، فكانت آخر ما كتب لهم في هذه الدنيا. وليست بغريبة على كريم يتحفنا بما ينشره في حسابه، وما يقوله في المساحات، بنصيحة صادق، وتوجيه خبير”.

وسوف يصلّى على الفقيد بإذن الله، غداً صلاة العصر في جامع الراجحي بمدينة الرياض، وسيوارى الجثمان الثرى بمقبرة النسيم.

وأسرة تحرير صحيفة المناطق السعودية، إذ تنعى الفقيد؛ فإنها تتقدم بخالص العزاء لأسرته، ولمحبيه، وتسأل الله أن يسكنه فسيج جناته، وأن يلهم الجميع الصبر على فراقه.