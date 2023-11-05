كاتبة سياسية: القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة

أكدت الكاتبة السياسية “بينة الملحم”، أن القضية الفلسطينية هي من الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة الداخلية والخارجية.

وأضافت في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية تواصل جهودها الدبلوماسية الحثيثة منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وتضغط على جميع الأطراف من أجل إنفاذ هدنة إنسانية عاجلة في القطاع.

وأوضحت أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدف المدنيين والمنشآت الصحية في القطاع.

وأشارت إلى أن الحملة الشعبية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تأتي في إطار سلسلة الدعم الذي تقدمه المملكة للأشقاء في فلسطين.