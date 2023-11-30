كاتب اقتصادي: رؤية 2030 تربط السعودية بالاقتصاد العالمي.. والمملكة باتت قادرة على استضافة أهم وأكبر الفعاليات

أكد الكاتب الاقتصادي “محمد العنقري”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعمل على تطوير كافة المحاور والقطاعات لوضع بصمة مميزة على خارطة العالم الاقتصادية والتكنولوجية.

وأوضح في تصريحات لـ “العربية”، أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة 2030، تهدف بشكل أساسي إلى ربط السعودية بالاقتصاد العالمي، وهو ما تعمل الرؤية على تحقيقه.

وأشار إلى أن المملكة باتت قادرة على اسضافة أهم وأكبر الفعاليات العالمية، بفضل حجم التطورات الهائلة في كافة القطاعات.