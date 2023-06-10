كاتب سياسي: أسس ومعايير تبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونفذها بشكل صارم مما أدى إلى نتائج واضحة خدمت تنمية المملكة

قال “محمد الساعد” الكاتب السياسي، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعمل على تحقيق التقدم والرفاهية والريادة للشعب السعودي في كافة المجالات.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتمتع بخبرة وذكاء عاليين، تجعله مؤهل لقيادة منطقة الشرق الأوسط برمتها.

وأوضح أن ولي العهد يضع الأسس والمعايير لجميع الخطط والمشكلات والأزمات بطريقة دقيقة ومدروسة، وينفذها بشكل صارم، ما أدى إلى نتائج واضحة خدمت المملكة وشعبها.