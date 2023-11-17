كاتب سياسي: ‎إسرائيل تفضّل سيناريو التهجير.. وجوهره “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”

أكد الكاتب والمحلل السياسي “خليل شاهين”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض سياسية التهجير القسري للفلسطينيين بالقوة.

وأضاف في تصريحات للحدث، أن السياسة الإسرائيلية قائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية منذ أن أقيمت دولة يهودية في فلسطين.

وأوضح أن إسرائيل لا زالت تحكم بسياسة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، محذرا من خطورة انزلاق أطراف إقليمية في الصراع نتيجة للسياسات الإسرائيلية.