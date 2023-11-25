كاتب سياسي: إسرائيل ستدفع أكثر باتجاه تعميق وتوسيع العملية العسكرية بعد انتهاء الهدنة المؤقتة في غزة

أكد الكاتب والمحلل السياسي “خليل شاهين”، أن إسرائيل ستدفع أكثر باتجاه تعميق وتوسيع عملياتها العسكرية بعد انتهاء مدة الهدنة في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” وشركاؤه لديهم مصلحة في تطويل أمد الحرب في قطاع غزة.

وأوضح أن تصريحات المسؤولين الإسرائيلين تأخذ منحنى خطير في التصعيد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة.

وأشار إلى أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة لا تكفي لمعالجة آثار القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف كافة الأحياء والمنشآت المدنية.