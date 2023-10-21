كاتب سياسي: إسرائيل قد تكرر سيناريو الحرب على غزة في الضفة الغربية

أكد الكاتب والمحلل السياسي “خليل شاهين”، أن إسرائيل قد تكرر سيناريو الحرب على قطاع غزة في الضفة الغربية.

وأوضح في تصريحات لـ “العربية”، أن القوات الإسرائيلية انتشرت بشكل كثيف في الضفة الغربية الغربية وطوقت جميع المدن بالكامل، مما يدل على وجود حركة غير طبيعية تسعى إليها تل أبيب في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الحرب على قطاع غزة خلفت دمارا واسعا في الممتلكات والأرواح، وشردت آلاف الفلسطينيين من منازلهم بسبب القصف المتواصل.

وأفاد بأن صمت المجتمع الدولي لانتهاكات القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، قد يشجع حكومة “نتنياهو” لتكرار نفس السيناريو في الضفة الغربية.