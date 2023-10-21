كاتب سياسي: المملكة اليوم تنوع علاقاتها السياسية والاقتصادية والتجارية وتنظر إلى المخرجات الجماعية من خلال القمة الخليجية ورابطة الآسيان

أكد الكاتب السياسي “فهيم الحامد”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعمل على تنويع علاقاتها مع جميع دول العالم.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن العلاقات التجارية والسياسية والاقتصادية للمملكة مع دول رابطة الآسيان، مكنتها من تعزيز مكانتها الاستراتيجية في العالم.

وأشار إلى أن الرؤية السعودية 2030 تسعى لتعزيز علاقات المملكة مع جميع الدول وتبني سياسة الحوار الإيجابي.