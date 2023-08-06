كاتب سياسي: المملكة تقف على مسافة واحدة من جميع أقطاب الحرب الأوكرانية وتقوم بدور محوري يعزز الحوار لحل الأزمة

أكد “محمد الحربي” الكاتب السياسي، أن المملكة العربية السعودية تقف على مسافة واحدة من جميع أقطاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تقوم بدور مهم ومحوري يعزز لغة التواصل والحوار والتناقش بين الأطراف المتنازعة، ومحاولة الخروج بخطوة متقدمة لحل الأزمة.

وأوضح أن الدبلوماسية السعودية تسعى جاهدة لوقت الاقتتال في الأراضي الأوكرانية، من خلال عقد اللقاءات والتشاورات في السفارات الخارجية، مشيرا إلى أن المملكة تأخذ خطوات متقدمة في حل الأزمة الأوكرانية.