كاتب سياسي: المملكة دوما تشاطر الكويت أفراحها وأحزانها.. والرياض تمثل العمق الاستراتيجي بالنسبة للكويت

أكد الكاتب والباحث السياسي الدكتور “ناصر المطيري”، أن العلاقات بين السعودية والكويت هي علاقات تاريخية متأصلة في كافة المجالات التي تجمع البلدين.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية تشاطر دائما الكويت قيادة وشعبا في أفراحها وأحزانها.

وأوضح أن الرياض تمثل العمل الاستراتيجي بالنسبة لدولة الكويت، كما أن الرؤى السعودية الكويتية متوافقة بشكل متكامل في كافة المجالات.