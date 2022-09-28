كاتب سياسي عن تعيين ولي العهد رئيسا للوزراء: «استثناء في ملحه» (خاص)

المناطق ـ فريق التحرير

قال المحلل السياسي جهاد العبيد، إنه في عهد المملكة العربية السعودية تمت ثلاث استثناءات فيما يخص رئاسة مجلس الوزراء آخرها استثناء سمو الأمير محمد بن سلمان، وبلا شك هذا الاستثناء يعكس الثقة الملكية الكريمة في سموه والتي هي بلا شك في محلها.

وتابع في تصريحات خاصة لـ “المناطق” : “اليوم مع هذا الاستثناء، وتماشياً مع التطوير المستمر للعمل الحكومي، ولاستكمال مسيرة التغيير تم إعادة تشكيل مجلس الوزراء بتغييرين، سمو الأمير خالد بن سلمان وزيراً للدفاع، بناءً على كفاءة سموه وقربه من الوزاره كونه نائباً، وانخراطه بشكل كبير في تنفيذ رؤية ولي العهد لتطوير الوزارة، واستكماله للنهج المتطور الذي تستهدفه الوزارة”.

وأردف: “أما تعيين معالي وزير التعليم الجديد هو من متطلبات المرحلة التي تعكس رؤية الحكومة حول البدء في عملية التحول، وبالتالي دخول التعليم ضمن القطاعات المستهدفة للتخصيص، فقد عُرف عن الوزير يوسف البنيان أنه أحد أقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، مما يجعل خبرته عاملاً مساعداً لتنفيد رؤى ولي العهد”.

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