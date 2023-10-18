كاتب سياسي: قصف مستشفى “المعمداني” في غزة جريمة حرب لا يقبلها القانون الإنساني

أكد الكاتب السياسي الدكتور “فيصل السميري” أن قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة جريمة حرب لا يمكن للقانون الدولي والإنساني قبولها.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء بقصفه لمشفى المعمداني بقطاع غزة.

وأوضح أن إسرائيل لم تكن تتجرأ لتقوم بهذا الأمر، لولا الضوء الأخضر الذي أعطته لها أمريكا لتنفيذ ما يحلو لها داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني يزداد سواءا داخل غزة، نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل والمستمر على القطاع منذ اليوم الأول من المعركة.