كاتب سياسي: قمة جدة جاءت في ظروف استثنائية تستدعي إيجاد حلول لتعزيز الأمن والاستقرار (فيديو)

قال عبد الرحمن الملحم الكاتب والمحلل السياسي إن قمة جدة عقدت في ظروف استثنائية تشهدها المنطقة العربية، وتستدعى من الجميع السعي إلى إيجاد حلول لتعزيز الأمن والاستقرار لدول العالم العربي.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية” أن الأزمات التي تمر بالدول العربية في الوقت الحالي تستدعي من قادة الدول العربية الوقوف صفا واحدا واتخاذ الآليات والإجراءات المطلوبة لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، خاصة في ظل الظروف الدولية غير المستقرة.

وأكد أن ملف إعادة سوريا مرة أخرى إلى الحضن العربي من الملفات المهمة، وتعتبر خطوة بناءة لإعادة هيكلية الوضع السياسي والاقتصادي والثقافي السوري ضمن المبادرة التي قامت بها المملكة لإعادة سوريا إلى مقعدها الطبيعي في جامعة الدول العربية بعد انفصال دام لأكثر من عقد من الزمان.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى الملف السوري بنظرة جادة وهامة، لإعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية، ومحاولة تقديم الخدمات الإنسانية إلى سوريا، حتى يتمكن اللاجئين من العودة مرة أخرى إلى وطنهم، موضحا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتطلعون لأن تكون الدول العربية بأكملها منظومة واحدة.