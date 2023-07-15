كاتب سياسي: يبدو أن “بوتين” قرر تغيير قائد فاغنر أو إسكاته مقابل حصوله على أمواله

قال “بسام البنى” الكاتب السياسي، إن روسيا لا يمكنها أن تتخلى عن الخدمات التي تقدمها مجموعة فاغنر العارة للقارات.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أنه من الواضح أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، قرر تغيير قائد مجموعة فاغنر، أو إسكاته مقابل الحصول على أمواله، وضمان الأمن والسلامة له.

وأوضح أن هناك العديد من الخدمات والمصالح التي تقوم بها مجموعة فاغنر للكرملين، منها المصالح الروسية في آسيا وأفريقيا، إضافة إلى دورها في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن الدور الذي تلعبه مجموعة فاغنر في الحرب الروسية الأوكرانية، هو دور مهم ومفيد للقوات المسلحة الروسية.