كاتب صحفي: أردوغان أوفر حظا لحسم الإعادة في الانتخابات التركية والأغلبية البرلمانية تسمح له بإدارة مريحة للبلاد (فيديو)

قال الكتاب الصحفي أوكتاي يلمز خلال مداخلة تلفزيونية على قناة العربية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أوفر حظا لحسم الإعادة بينه وبين منافسه، موضحا أن الأغلبية في البرلمان التركي تسمح له بإدارة مريحة للبلاد.

وأضاف أنه على الرغم من تراجع بعض الداعمين لأردوغان ولحزبه، وقلة عدد الأصوات لهم على عكس المتوقع، إلا أن الجولة الثانية من الانتخابات التي ستكون في الـ28 من الشهر الجاري تعتبر محسومة لصالحه، بالإضافة إلى أن حزبه حصل على أغلبية المقاعد في البرلمان، مما يشكل عامل قوة له في الفوز على منافسه.