كاتب صحفي: يجب أن تكون مهنة “وسيط السيارات” مرخصة لأن العاملين في هذا القطاع مجهولين

قال “أصيل الجعيد” الكاتب الصحفي، إن مهنة “وسيط السيارات” يجب أن تكون أكثر تنظيماً، لمنع طرق الغش والاحتيال التي يتعرض لها الزبائن على أيدي وسطاء السيارات.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “ياهلا”، أن التعامل مع وسطاء السيارات يجب أن يكون من خلال الدفع الإلكتروني لتجنب أساليب الاحتيال والسرقة.

وأوضح أن العاملين في هذا القطاع مجهولين ولا يوجد قانون ينظمهم ويوضح طريقة عملهم، ويبين حقوقهم وواجباتهم، موجها ً المسؤولين بضرورة وضع قوانين تنظم هذه الفئة من العمال.