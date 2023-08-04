كاتب وباحث سياسي: كل الأطراف السياسية في ليبيا تحاول استغلال أي فرصة للاستمرار في السلطة

قال “محمد محفوظ” الكاتب والباحث السياسي، إن جميع الأطراف السياسية الليبية تحاول استغلال أي فرصة أمامها للاستمرار في السلطة لأطول فترة ممكنة.

وأكد في تصريحات لـ “الحدث”، أن الشعب الليبي يعاني من أزمات سياسية مضطربة نتيجة للانقسام الحاد في الشارع الليبي بين مجلس الدولة والبرلمان الليبي.

وأوضح أن الأطراف السياسية ليس لديها الرغبة الحقيقية من أجل وقف عمليات القتال والحروب والعودة إلى طاولة المفاوضات، لمحاولة إصلاح الوضع السياسي في البلاد.

وأشار إلى أن الانقسام السياسي بين مجلس الدولة والبرلمان الليبي في كل من بني غازي وطرابلس، ساهم في السماح بالتدخلات الأجنبية، التي تريد نهب ثروات ومقدرات الشعب الليبي.