أبرز المواددولي

كارثة.. أوكرانيا تنشر أسلحة قرب محطة زابوروجيه النووية استعداد للهجوم

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 سبتمبر 2022 - 10:51 مساءً
محطة زابوروجيه

المناطق ـ متابعات

أعلن فلاديمير روغوف عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه المحررة جنوب أوكرانيا، أن قوات كييف تخطط لهجوم واسع النطاق على منطقة محطة زابوروجيه النووية ومناطق شرق المقاطعة.

وأضاف روغوف أن القوات الأوكرانية تنشر صواريخ “هيمارس” ومدافع هاوتزر “M777” الأمريكية على خطوط التماس، ويجري التحضير لهجوم واسع النطاق على محطة زابوروجيه والمناطق الشرقية في المقاطعة، وأن “مقاتلي زيلينسكي يواصلون الانخراط في الإرهاب النووي”، بحسب روسيا اليوم.

وقال إن جميع الأعمال العسكرية في كييف يقودها بريطانيون وأمريكيون وأن التنسيق على محور زابوروجيه يجريه البريطانيون والأمريكيون.

وأضاف: “في الواقع، يقاتل الناتو الآن في المنطقة بروح الأنغلوساكسونيين، بأيدي زملائنا السابقين من المؤمنين بأنهم ليسوا روسا على الإطلاق”.

 

أخبار قد تهمك

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 سبتمبر 2022 - 10:51 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock