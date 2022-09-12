كارثة.. أوكرانيا تنشر أسلحة قرب محطة زابوروجيه النووية استعداد للهجوم

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أعلن فلاديمير روغوف عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه المحررة جنوب أوكرانيا، أن قوات كييف تخطط لهجوم واسع النطاق على منطقة محطة زابوروجيه النووية ومناطق شرق المقاطعة.

وأضاف روغوف أن القوات الأوكرانية تنشر صواريخ “هيمارس” ومدافع هاوتزر “M777” الأمريكية على خطوط التماس، ويجري التحضير لهجوم واسع النطاق على محطة زابوروجيه والمناطق الشرقية في المقاطعة، وأن “مقاتلي زيلينسكي يواصلون الانخراط في الإرهاب النووي”، بحسب روسيا اليوم.

وقال إن جميع الأعمال العسكرية في كييف يقودها بريطانيون وأمريكيون وأن التنسيق على محور زابوروجيه يجريه البريطانيون والأمريكيون.

وأضاف: “في الواقع، يقاتل الناتو الآن في المنطقة بروح الأنغلوساكسونيين، بأيدي زملائنا السابقين من المؤمنين بأنهم ليسوا روسا على الإطلاق”.