كازولا يعلن تشكيل الاتفاق لمواجهة الشباب

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أعلن المدير الفني لفريق الاتفاق، كازولا، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الأحد أمام نظيره الشباب ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن.

تشكيل الاتفاق أمام الشباب في دوري روشن

ويبدأ فريق الاتفاق المباراة بتشكيل مكون من: باولو فيكتور، عبدالرحمن العبيد، سعد آل موسى، داركو فيلكوفيسكي، سنوسي هوساوي، إبراهيم محنشي، بيرات أوزديمير، محمد الكويكبي، روبن كوايسون، علي هزازي، يوسف نياكاتي.

وسيجلس على دكة بدلاء الاتفاق في بداية المباراة كل من:عبدالله العويشير، حمد السياف، عبدالرحمن عبدالقادر، محمد الدوسري، حامد الغامدي، فيتينيو، أحمد الغامدي، نعيم السليتي، عبدالله آل سالم.

ترتيب فريق الشباب والاتفاق في دوري روشن

ويدخل فريق الشباب المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة، فيما يحتل فريق الاتفاق المركز التاسع برصيد 30 نقطة.