كاساو ومركز الوعي الفكري بوزارة التعليم يختتمان برنامج تيدكس

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نظمت جامعة “كاساو” ممثلة بوحدة التوعية الفكرية اليوم، برنامجاً بمسمى “تيدكس” جرى تنفيذه بالشراكة مع مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم، الذي استضاف نخبة من المتحدثين من داخل وخارج الجامعة.

وتضمن البرنامج فعاليات اشتملت على عروض تفاعلية ومعرض لرواد الأعمال ومعرض مصاحب ومحاضرات نوعية ثقافية.

ودشن البرنامج بحفل افتتاحي بدء بكلمة لمعالي رئيس الجامعة الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي عبّر فيها عن اعتزاز الجامعة بتنظيم هذا البرنامج الذي يُسهم في إيصال رسالة الجامعة إلى العالمية وإبراز قيم الشخصية السعودية، وعكس صورة مشرّفة للمواطَنَة السعودية، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة والواضحة في موضوع الحدث والذي يسعى إلى وقاية المجتمع من المهددات الدينية، والأمنية، والاجتماعية، والإعلامية.

من جهته أوضح المستشار والمشرف العام على مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم الدكتور فهد العتيبي، أن برنامج تيدكس ينطلق تحت شعار “أنتمي لأكون”، وهو أحد أهم البرامج التي تنمّي الحس الإبداعي لطلاب المملكة، وتسهم في إبراز إمكاناتهم على المستوى العالمي، وتعكس ثقافتهم ووعيهم وحسهم الوطني.

وتطرق البرنامج في جلسة علمية حوارية لمحاضرة قدمها الدكتور حاتم الزهراني بعنوان “كيف تسهم الأعمال الإبداعية السعودية في تعزيز الحوار الثقافي السعودي”، فيما قدمت المحاضرة ريما اليوسف موضوعاً عن صناعة النجاح، في حين تناولت الدكتورة أمل السيف موضوعاً عن تحديات الحياة وصناعة الفارق، وقدمت أيضا الدكتورة ندى الشنار محاضرة حول أصل الأشياء وكيف تسهم في تشكيل الإنسان.

واختتم حفل الافتتاح بجولة تعريفية اطلع فيها معالي الدكتور بندر القناوي بمعيّة ضيوف الجامعة على المعرض المصاحب، الذي قدّم بشكل إبداعي نبذة عن تشكّل الهويات، وبناء مدارك الإنسان من خلال البيئات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.