كاسترو: حققنا فوزا مستحقا بعد مباراة صعبة أمام الشرطة

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قال مدرب النصر لويس كاسترو إن فريقه حقق فوزا مستحقا في مباراة صعبة أمام الشرطة العراقي في قبل نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا من ركلة جزاء قبل 15 دقيقة من النهاية ليتأهل النصر إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز من مواجهة منافسيه المحليين الهلال والشباب في المباراة الثانية بقبل النهائي.

وأبلغ كاسترو مؤتمرا صحفيا عبر مترجم “مباراة قبل النهائي تكون دائما صعبة لأنها آخر خطوة قبل الوصول للمباراة النهائية.

“كنا نعلم أن الشرطة سيعتمد على الهجمات المرتدة وغلق المساحات نحو مرماه وأن تسجيل هدف مبكر سيسهل المباراة علينا”.

وبدا أن مشاعر المدرب البرتغالي كانت مختلطة خلال اللقاء بعدما صنع فريقه عدة فرص لكنه لم يستغلها بعدما فشل ساديو ماني وأندرسون تاليسكا في هز شباك أحمد باسل حارس الشرطة.

وقال المدرب البرتغالي “صنعنا ست فرص واضحة للتسجيل… وهذا جعل الفريق المنافس يؤمن بحظوظه ويعتمد على الهجمات المرتدة من أجل هز الشباك. تجاوزنا ظروفا صعبة لكن المباراة انتهت بفوز مستحق لنا”.

ويبدأ النصر، وصيف بطل الدوري السعودي، مشواره في الموسم الجديد عندما يحل ضيفا على الاتفاق بقيادة المدرب ستيفن جيرارد والقائد جوردان هندرسون يوم الاثنين المقبل.