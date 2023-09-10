كاسترو: رونالدو هو الاسم الأكبر في “روشن”

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أشاد المدير الفني لفريق النصر لويس كاسترو، بالدور الذي لعبه مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي للمحترفين، مؤكداً أنه يعد نموذجاً للاعبي كرة القدم في كل مكان.

وقال كاسترو في تصريحات لوسائل إعلام برتغالية، إنه الاسم الأكبر في الدوري السعودي والجميع يتبعه، مشيرا إلى إنه أحد الأسباب وراء جاذبية الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف أنه متأكد من أن العديد من اللاعبين الآخرين سيتبعون رونالدو بالقدوم إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه استفاد من الفرصة في الحضور إلى دوري المحترفين السعودي، الذي يريد أن يضع نفسه في كرة القدم العالمية.

وأشار إلى الدوري الذي يضم كريستيانو رونالدو والعديد من النجوم لا يمكن أن يستمر الأمر دون أن يلاحظه أحد، لافتا إلى أن دوري روشن أصبح متابعاً من الجميع في مختلف الأماكن.