كاسترو: نريد ضم كأس الملك لخزينة النصر المليئة بالألقاب

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تحدث البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر عن مباراة نهائي كأس الملك أمام الهلال على ملعب الجوهرة في مدينة جدة.

وقال كاسترو خلال المؤتمر الصحفي الخاص النهائي “الكأس يمثل اسم الملك وهناك هيبة لهذا التتويج، لدينا مسؤولية كبيرة في هذه المباراة وهدفنا الفوز”.

وأضاف: “بدأنا الموسم بكأس، ونتطلع لإنهاء الموسم بكأس أخرى، هذا هو تفكيري وطموحي، تفكير مدرب المنافس مختلف؛ لأنه خسر كأساً في بداية الموسم ويريد إنهاء الموسم بكأس، تفكيرنا مختلف”.

وأشار كاسترو لأهمية المباراة “غداً سيكون هناك فريقان كبيران على أرضية الميدان، هناك ضغط وهذا طبيعي في مثل هذه المواجهات، وإذا لم تتحمل الضغط الأفضل ألا تتواجد في النهائي وبإمكانك البقاء في المنزل”.

وواصل كاسترو الحديث بتفاؤل عن النهائي: “نريد ضم هذه الكأس لخزينة النصر المليئة بالألقاب، قمنا بتحضيرات عادية لمواجهة الهلال، عملنا على الإعداد لمختلف السيناريوهات، ونسعى لنكون بأفضل جاهزية”.

وتابع: “النهائيات أمر خاص للاعبين والمدربين وللجميع، وهي مباراة واحدة نريد الفوز بها لإكمال الطريق، تاريخ النصر يحتم علينا التتويج بهذه الكأس، لاعبو فريقي معتادون على الضغط واللعب في مستوى عالٍ”.

وتطرق كاسترو لموضوع التحكيم قائلاً “من المهم أن يكون طاقم الحكام غداً في الموعد، وننتظر صافرة عادلة في النهائي، لا يوجد لدي شك في إمكانيات الحكم الذي سيقود النهائي، هو حكم عالمي، وسبق له قيادة مباراة للنصر وأخرى للهلال، أعتقد أنه سيكون جاهزاً للمباراة”.