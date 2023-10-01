كاسترو: نسعى لحصد النقاط الثلاث أمام استقلال

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قال مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، إن هدف فريقه الأول حصد 3 نقاط في كل مباريات دوري أبطال آسيا خاصة أن كل المواجهات تعتبر مهمة وحاسمة، مؤكدًا على أهمية امتلاك دقة كبيرة في حسم الهجمات.

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، في المباراة المحدد إقامتها على ملعب الأول بارك، في العاشرة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023 -2024.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : “أنا دائما اختار لفريقي أن يلعب بشكل هجومي، وتحدث أحيان أخطاء دفاعية.. وأعطي فرصة للاعبي الوسط للهجوم.. والنصر دائما يبحث عن كرة قدم هجومية.. وهذا ما أبحث عنه”.

وأضاف: “الفرق الأخرى تريد أن تنتصر في المباريات.. وتحدث أخطاء لكن من يخطئ؟ الدفاع أو المنظومة لذلك الخطأ يعتبر خطأ دفاعيا جماعيا”.

واستكمل: “نستطيع أن نهاجم بلاعب أو اثنين ونسجل.. لكن حينما تدافع بـ4 أو 5 لا يعني أنك لن تستقبل بل لا بد أن تدافع بـ11 لاعبا، المنظومة لا بد أن تكون مميزة”.

وأضاف: “حينما نسجل عددا كبيرا من الأهداف، الإعلام يتحدث عن هناك مشكلة دفاعية بالفريق، أنا لدي 51 سنة في كرة القدم، ولا أعلم هل منظوري مختلف للكرة؟”.

وتابع حديثه، قائلاً: “لدينا مجموعة لاعبين مميزة جدًا.. شجاعة ومحترمة وهم يعشقون الانتصارات.. ولدينا الإمكانات الكافية لتجاوز الصعاب.. وأيضًا لدى اللاعبين شغف كبير ويعلمون قيمتهم وقيمة النادي الذي يمثلونه”.

وأضاف: “من أصعب اللحظات التي تمر علي هي حينما أختار 11 لاعبا للمباراة.. لأن اللاعبين جميعهم مميزون في التدريبات.. وأختار اللاعبين بناءً على الخصم وظروف المباراة”.

واستكمل حديثه: “حينما كنت أدرب شاختار أتحت فرصة للاعبين في دوري الأبطال لم يحلموا حينها في هذه الفرصة.. لذلك اللاعبون الذين معي سيجدون دائماً الفرصة .. والفرصة ليس شرط المشاركة في المباريات بل أحيانًا أن أجعلك جزءا من هذه المنظومة المميزة”.