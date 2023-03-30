كافل لرعاية الأيتام بمكة تقيم مائدة الإفطار الرمضانية

المناطق_مكة

نظمت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة أمس مائدة الإفطار الرمضانية بمشاركة الشريك الإعلامي فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وذلك بمقر المؤسسة بالعاصمة المقدسة.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن منجزات وأعمال المؤسسة خلال العام الماضي, وأوضح نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الفايز أنه تم صرف أكثر من 21 مليوناً على الأيتام وأمهاتهم، وبلغ عدد الأيتام 6781 يتيماً وإجمالي الأرامل 1944 أرملة، علاوة على تنفيذ العديد من البرامج التعليمية والاجتماعية والثقافية والدورات المهنية والتوظيف الموسمي والبرامج التطويرية والأسر المنتجة.