كاميرات المراقبة الأمنية.. تحذير من الأمن العام بشأن نقل التسجيلات

المناطق ـ متابعات

حذر الأمن العام، اليوم، من نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، إلا بموافقة الجهات المختصة.

وقال في إنفوجراف عبر حسابه الرسمي على تويتر: يحظر نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها إلا بموافقة الجهة المختصة، أو بناء على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

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كاميرات المراقبة الأمنية

ومؤخرا صدرت الموافقة، على ‏إلزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمجمعات التجارية ومراكز التسوق بوضع كاميرات المراقبة الأمنية.

وتضمن القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، وضع كاميرات المراقبة الأمنية في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، إضافة إلى فرض وضع كاميرات المراقبة الأمنية على الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.

كاميرات المراقبة الأمنية

وحظر اللائحة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل غرف الكشف الطي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبـديل الملابس، ودورات المياه والصالونات والأندية النسائية والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي، غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة.

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