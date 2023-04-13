كاميرات وبث مباشر لحفظ الأمن في الحرم المكي

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أعين لا تغفو تعمل لحفظ أمن وسلامة قاصدي الحرم المكي، عبر منظومة أمنية متكاملة تنقل التفاصيل كافة وبشكل مباشر طيلة اليوم لغرفة العمليات والمراقبة التلفزيونية التي يتابع من خلالها العاملون في القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام كل ما يجري في المطاف والمسعى والساحات وإيصال التوجيهات اللازمة حيالها.

وترتبط غرفة العمليات بكاميرات تغطي كامل الحرم ومداخله ومخارجه لمتابعة كثافة حركة المصلين والزوار والمعتمرين، ولتوجيه القيادة الميدانية للتعامل معها بما يضمن سلامة الجميع.

وتضم غرفة العمليات والمراقبة التلفزيونية العديد من الكبسولات، المرتبطة بشاشات تلفزيونية ترتبط بكاميرات موزعة داخل المسجد الحرام، وترصد من خلال كاميرات موزعة على الحرم المكي والساحات المحيطة فيه والمنطقة المركزية والشوارع الرئيسية ومحطات النقل العام ومداخل مكة المكرمة، وتقوم بدور كبير في إدارة وتنظيم حركة الحشود على مدار الساعة بالتنسيق المتواصل مع القيادات الميدانية الأمنية، خصوصاً أوقات الذروة التي عادة ما تكون قبل الإفطار وبعد التراويح، كما تراقب آلية تفويج المشاة إلى محطات النقل العام المحيطة بالمنطقة المركزية ومتابعة حركتها الترددية مع تحديد أماكن الزحام في الشوارع والطرق في جميع محاور المنطقة المركزية المحيطة بالحرم.