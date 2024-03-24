كاميرون دياز تعلن استقبال طفلها كاردينال مادن فى عمر الـ51 عامًا

المناطق_متابعات
أعلنت الممثلة كاميرون دياز، التي تبلغ من العمر 51 عاماً، هى وزوجها الموسيقي بنجي مادن الذى يبلغ من العمر 45 عاما، أنهما استقبلا مولودا جديدا، وأكدت دياز أنهما “مباركان وممتنان” لاستقبال الطفل الصغير كاردينال مادن.
وأعلن الزوجان وصول ابنهما في منشور شاركه الثنائى على حسابهما على موقع الصور إنستجرام، علقا عليه قائلين: “نحن مباركون ومتحمسون للإعلان عن ولادة ابننا، الكاردينال مادن، إنه رائع ونحن جميعًا سعداء جدًا بوجوده هنا، من أجل سلامة الأطفال وخصوصيتهم، لن ننشر أي صور، لكنه لطيف حقًا،️ نحن نشعر بالسعادة والامتنان، ونرسل الكثير من الحب من عائلتنا إلى عائلتك، أطيب التمنيات ومساء الخير !!”.
وسبق واستخدم دياز ومادن أيضًا إنستجرام للإعلان عن ولادة ابنتهما راديكس في عام 2020، وقالا في ذلك الوقت إنهما لا يخططان لمشاركة المزيد من الصور أو التفاصيل، من أجل حماية خصوصية أسرتهما.
وقالت دياز لشبكة سي بي إس نيوز في عام 2022 إنها توقفت عن التمثيل للتركيز على مشاريع أخرى، ولكن بشكل أساسي للاستمتاع بكونها أمًا لابنتها البالغة من العمر عامين، وقالت إن الأمومة “بالتأكيد” غيرتها، وإنها تحب مشاهدة ابنتها وهي تختبر شيئًا جديدًا لأول مرة، وهو ما عاشته عندما كانت أصغر سناً.
حيث صرحت دياز حينها قائلة:”تتمتع جميع الأمهات بتلك اللحظة التي تشاهد فيها طفلك وهو يفعل شيئًا ما في المرة الأولى، وتقولين: “أتذكر أنني فعلت ذلك، وهو أمر رائع”.
وتزوجت دياز، التي تشمل أفلامها “There’s Something About Mary” و”Charlie’s Angels”، من مادن، عضو فرقة Good Charlotte، في أوائل عام 2015.