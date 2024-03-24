كاميرون دياز تعلن استقبال طفلها كاردينال مادن فى عمر الـ51 عامًا

وسبق واستخدم دياز ومادن أيضًا إنستجرام للإعلان عن ولادة ابنتهما راديكس في عام 2020، وقالا في ذلك الوقت إنهما لا يخططان لمشاركة المزيد من الصور أو التفاصيل، من أجل حماية خصوصية أسرتهما.

وقالت دياز لشبكة سي بي إس نيوز في عام 2022 إنها توقفت عن التمثيل للتركيز على مشاريع أخرى، ولكن بشكل أساسي للاستمتاع بكونها أمًا لابنتها البالغة من العمر عامين، وقالت إن الأمومة “بالتأكيد” غيرتها، وإنها تحب مشاهدة ابنتها وهي تختبر شيئًا جديدًا لأول مرة، وهو ما عاشته عندما كانت أصغر سناً.

حيث صرحت دياز حينها قائلة:”تتمتع جميع الأمهات بتلك اللحظة التي تشاهد فيها طفلك وهو يفعل شيئًا ما في المرة الأولى، وتقولين: “أتذكر أنني فعلت ذلك، وهو أمر رائع”.