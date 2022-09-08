أعربت السفارة السعودية في بريطانيا، الخميس، عن أعمق تعازيها للعائلة الملكية في بريطانيا، وشعب المملكة المتحدة والكومنولث في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

كانت صديقة للسعودية.. السفارة في بريطانيا تنعى الملكة إليزابيث

وقالت السفارة السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الملكة إليزابيث كانت صديقة للسعودية، مشيرة إلى أنها ستظل في الأذهان طويلاً لخدماتها التي لا تنتهي لبلدها وشعبها.

وأعلن قصر باكنجهام، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا، عن عمر يناهز 96 عامًا.

وقال قصر باكنجهام في بيان إن الملكة توفيت بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم، مشيرًا إلى أن الملك والملكة سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدًا.

وتقول صحيفة الجارديان، إن الأمير تشارلز، 73 عامًا، وريث العرش منذ سن الثالثة، أصبح الآن ملكًا، وسيتم إعلانه رسميًا في قصر سانت جيمس في لندن في أقرب وقت ممكن عمليًا.

وبصفتها ملكة المملكة المتحدة و14 مملكة أخرى، ورئيسة الكومنولث المكون من 54 دولة، كانت إليزابيث الثانية بسهولة رئيس الدولة الأكثر شهرة في العالم خلال فترة حكم طويلة.