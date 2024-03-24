كانسيلو: صلاح أصعب مهاجم راقبته في الدوري الإنجليزي

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أشاد جواو كانسيلو، لاعب برشلونة المعار من مانشستر سيتي، بـ محمد صلاح، نجم ليفربول، واصفا إياه بأنه أصعب خصم واجهه في الدوري الإنجليزي.

قال جواو كانسيلو في حوار أجراه مع صحيفة «أبولا» البرتغالية:” جوارديولا أفضل مدرب في العالم، وبرونو فرنانديز اللاعب الذي يسبب لي الضيق أكثر من غيره «ضاحكا»”.

أضاف كانسيلو:” برشلونة هو الحلم الأعظم بالنسبة لي”.

أوضح كانسيلو:” برونو فرنانديز أكثر لاعب أرغب في رؤيته في قائمة البرتغال باليورو، وآمل أن نفوز باللقب في 14 يوليو المقبل”.

أتم كانسيلو بالإجابة عن أصعب مهاجم راقبه بشكل عام وفي الدوري الإنجليزي، قائلا:”سأختار نيمار.. وفي البريميرليج هناك بوليسيتش وصلاح.. سأقول صلاح”.