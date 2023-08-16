“كان يحاول التقاط صورة سيلفي مع صديقته”.. شاب إيطالي يلقى مصرعه من أعلى قمة جبلية

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن شاب إيطالي لقي مصرعه، إثر محاولته إنقاذ هاتفه من السقوط.

وذكرت أن الشاب الإيطالي ويدعى “أندريا مازيتو”، كان يحاول التقاط صورة سيلفي مع صديقته، قبل أن يسقط هاتفه المحمول من أعلى قمة الجبل، ليسقط هو كذلك من أعلى 200 متر، بينما كان يحاول إمساك هاتفه.

وبينت أن فرق الإنقاذ وصلت إليه عن طريق مروحية، لكنها أعلنت وفاته في مكان الحادث.

وأفادت بأن صديقته نشرت آخر صورة جمعتهما قبل وقوع الحادث بدقائق، وعلقت عليها “ستكون معي دائما أيها الدب الصغير”.