“كاوست” تطلق خدمة “واي فاي” بسرعة عالية وتكلفة منخفضة

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تعمل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” على إطلاق خدمة اتصال متطورة من شبكة الـ “واي فاي” عالية السرعة والموثوقية ومنخفضة التكلفة لأكثر من 3 آلاف شخص.

و يأتي هذا المشروع بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية “CST” وشركة ميتا “Meta0″، ومن المتوقع أن يتوسع في مواقع مماثلة في جميع أنحاء المنطقة، مما يوفر وصولاً إلى الإنترنت عالي السرعة بتكلفة معقولة لمئات الآلاف من الأشخاص في المناطق التي يصعب توفير الخدمة فيها.

وأوضح رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان؛ أن الهدف من هذه التقنيات هو تمكين الاتصال العالمي بطريقة مستدامة من خلال دعم أبحاث هذه التقنيات المتقدمة والمساهمة في تطوير مستقبل العالم الرقمي.

من جانبه، قال نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع الطيف الترددي الدكتور محمد العتيبي، إن هدف الهيئة هو إطلاق إمكانات الاتصالات اللاسلكية عبر التقنيات الناشئة، مثل الموجات الملليمترية الهجينة (mm-wave)، وأنظمة الاتصالات البصرية في الفضاء الحر (FSO) من أجل مستقبل أكثر ذكاءً وأمانًا في المملكة.