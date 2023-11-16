“كاوست” تهيمن على تصنيف “تايمز”

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حققت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات العربية التابع لمجلة “تايمز” للتعليم العالي (THE) لعام 2023، متقدمة بمرتبة أعلى من تصنيف العام السابق

وحصلت الجامعة أيضاً، على تقدير كامل بدرجة “100” في فئة البيئة البحثية، وهي واحدة من جامعتين فقط تمكنتا من تحقيق ذلك، وبتحسن كبير عن تصنيف العام الماضي، خصوصاً في فئة المجتمع (تعكس التأثير التجاري لأبحاث المؤسسة)، الذي يُعد في حد ذاته انعكاساً للقيمة الصناعية للأبحاث، وفئة الحضور الدولي، التي تقيس حصة الطلبة والموظفين الدوليين والتأليف المشترك للأوراق البحثية فضلاً عن التعاون البحثي في العالم العربي.

وأوضح رئيس “كاوست” البروفيسور توني تشان، أن هذا الإنجاز الكبير هو دليل واضح على جودة البيئة البحثية العالمية في “كاوست”، وأن إستراتيجيتنا الجديدة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، مدعومة بشراكاتنا الإستراتيجية الرئيسية الجديدة مع الصين والولايات المتحدة وأوروبا، والمحلية مع المشاريع العملاقة في المملكة.

وفي جانب آخر، صنف موقع “TOP500″، الذي يصنف أنظمة الحاسوب العملاقة الـ 500 الأقوى عالمياً، حاسوب “شاهين 3” التابع لكاوست بالمرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ 20 عالمياً، ما سيسهم مستقبلاً في تحقيق الجامعة لأعلى المراتب في التصنيفات العالمية بحسب الرئيس تشان.

وأكد تشان، أن الجامعة تعمل على تعزيز أبحاثها في جميع التخصصات، التي “ستعالج إلى حد بعيد القضايا العالمية والمحلية الرئيسية، مثل: المناخ، والاستدامة والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد المستقبل، والصحة الذكية”. يُذكر أن جامعات المملكة تحتل المراكز العشرة الأولى في تصنيف الجامعات العربية لمجلة “تايمز” للتعليم العالي لعام 2023، ويؤكد صعود كاوست والجامعات السعودية الأخرى في هذا التصنيف على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لدعم الأبحاث والتطوير والابتكار.

وهذه، هي النسخة الثالثة من تصنيف الجامعات العربية لمجلة “تايمز” للتعليم العالي، التي تكشف عن قوة التعليم العالي في جميع أنحاء المنطقة العربية، فقد صنفت 207 جامعات من 15 دولة هذا العام، مقارنة بـ 169 جامعة العام الماضي. وتميز هذا العام بدخول 42 جامعة من المنطقة لأول مرة في التصنيف.