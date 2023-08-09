كايزر يُعلن تشكيل الشباب لمواجهة الهلال

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أعلن المدير الفني لفريق الشباب، مارسيل كايزر، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره الهلال في دور نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وجاء تشكيل الشباب الأساسي للمباراة كالتالي: كيم سيونج جيو، فواز الصقور، سعيد الربيعي، حسان تمبكتي، حسين الصبياني، عوستافو كويلار، رياض شراحيلي، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، عبدالله الجوعي، هتان باهبري.

وجاءت دكة احتياط فريق الشباب كالتالي: فواز القرني، محمد العيسى، محمد حربوش، متعب الحربي، نادر الشراري، تركي العمار، محمد اليامي، عبدالإله الشمري، ماجد كنبه، ناصر البيشي، أحمد عبده، سعد المولد.