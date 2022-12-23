“كبد ورئة وكليتان”.. نجاح نقل 4 أعضاء من متوفى دماغياً بالطائف

ووفقًا لبيان من صحة الطائف، فإنه بعد التنسيق مع الفريق الطبي تم تجهيز غرفة العمليات والإجراءات الطبية اللازمة، التي تتضمن نقل الأعضاء بشكلٍ آمن وسليم؛ حيث نجح الفريق الطبي في إجراء العملية التي استغرقت أكثر من أربع ساعات، ونقلت الأعضاء التي شملت الكبد والرئة وكليتين.