كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير: نسعى لأن تصبح وجهة البحر الأحمر فريدة من نوعها.. وهناك عدة إنجازات تمت في 2023

أكد كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس “أحمد درويش”، أن شركة البحر الأحمر للتطوير تسعى لأن تصبح وجهة البحر الأحمر فريدة من نوعها في شتى الخدمات.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن هناك عدة إنجازات أقامتها شركة البحر الأحمر للتطوير خلال عام 2023.

وأوضح أن من أهم هذه الإنجازات إطلاق أول شركة للطيران المائي، بالإضافة إلى إطلاق أول مهبط مائي، بالإضافة إلى مشروع 5 مليون “شتلة” في المنطقة.