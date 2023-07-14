كبير الاختصاصيين الزراعيين: زيادة الظل على النخيل يعكس درجة الحرارة.. وأمراض النخيل كثيرة وهناك رسائل استباقية للمزارعين لتفاديها

قال “راشد العصيمي” كبير الاختصاصيين الزراعيين في وزارة البيئة، إن زيادة الظل على النخيل يعكس درجة الحرارة، مما يساهم في تحسين جودة الإنتاج من النخيل.

وأضاف خلال حديثه في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية بدأت منذ فترة بالاهتمام بزراعة النخيل، لزيادة الإنتاج من التمور، لكي تكون المملكة قاطرة دول المنطقة في تصدير التمور.

وأوضح أن أمراض النخيل كثيرة مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتوجيه رسائل استباقية للمزارعين لتفاديها.