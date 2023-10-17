كتائب القسام تكشف عدد الأسرى تؤكد: التلويح بالعدوان البري لا يرهبنا

المناطق-متابعات

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها جاهزة للتعامل مع أي قوة عسكرية تدخل قطاع غزة في إشارة إلى العملية البرية التي يحضر لها الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت كتائب القسام مقتل 22 أسيرا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع مشيرة إلى أن الأسرى لديها يبلغ عددهم ما بين 200 إلى 250 أسيرا.

وأشارت كتائب القسام إلى أن لديها أسرى من جنسيات مختلفة وأنهم يعاملون كضيوف وأنها ستطلق سراحهم حين تسمح الظروف.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن “تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا ونحن جاهزون له”.

وأضاف “نقول للعدو إن دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا”.

وتابع “لدى كتائب القسام في غزة نحو 200 أسير من جنود الاحتلال ومستوطنيه، والبقية موزعون لدى مكونات إخرى في قطاع غزة”، مشيرا إلى أن عدد الأسرى الإجمالي 250.

وأوضح أبو عبيدة أن “لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة لم نتمكن من التحقق من هويتهم” خلال العملية، لافتا إلى “أنهم ضيوف عندنا ونأمل في أن نطلق سراحهم عندما تسمح الظروف الميدانية”.

كما عبر عن أمله في أن يبقى المحتجزون الأجانب “سالمين”.

وذكر أن 22 أسيرا قتلوا في قصف إسرائيلي بينهم “الفنان الإسرائيلي غاي اوليفر (26 عاما) وهو من سكان تل أبيب”.

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الإثنين أن عدد الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال عمليتها ونقلتهم إلى قطاع غزة يصل إلى 199 شخصا، وذلك في حصيلة جديدة بعد عشرة أيام من الهجوم.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في مؤتمر صحافي “قمنا بإخطار عائلات 199 رهينة”.

وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدى القصف المتواصل منذ السابع أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2750 شخصا في قطاع غزة، وإصابة 9700 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.