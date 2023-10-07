كتبٌ علمية ودورياتٌ محكمة هي آخر إصدارات دار جامعة الملك سعود المشاركة في “كتاب الرياض”

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صافحت دار جامعة الملك سعود للنشر، المشاركة بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2023م المقام في حرم الجامعة بالرياض، الزائرين بأكثر من 500 عنوان تغطي مجالات علمية متنوعة.

وحرصت الدار أن تشارك في المعرض بأحدث إصداراتها من الكتب المؤلفة والمترجمة والدوريات العلمية المحكَّمة، كونه أيقونة وحدث ثقافي مهم، ومنصة لدور النشر المحلية والإقليمية والعالمية، وله دور أساسي في تنمية شغف القراءة وتعزيزها في المجتمع، ورفع الدرجة الثقافية بما يحتويه من ناتج ثقافي كبير.

يذكر أن دار جامعة الملك سعود للنشر، تسعى بعد إعادة هيكلتها إلى الريادة في وضع أسس وابتكارات نحو المصادر المعرفية بنوعيها المطبوع والإلكتروني؛ وهي أول دار نشر جامعية في المملكة، ولا تقتصر طباعتها على كتب جامعة الملك سعود فحسب، بل تستقبل جميع الأعمال العلمية والأكاديمية المحكمة الأخرى.