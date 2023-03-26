كتب الفتوى ووضعها في جيبي.. محمد عبده يروي تفاصيل النصيحة التي قدمها له “الشيخ العثيمين” عن الرأي الشرعي في الغناء والموسيقى (فيديو)

روى الفنان محمد عبده، تفاصيل النصيحة التي قدمها له “الشيخ العثيمين” عن الرأي الشرعي في الغناء والموسيقى .

وقال في تصريحات تلفزيونية لبرناج الليوان الذي يقدمه عبد الله المديفر، عبر قناة روتانا خليجية: “كان يسكن خلف بيتنا، وكنا نتقابل في صلاة الفجر نفطر مع بعضنا البعض وكان لا يقبل أي أحد يتكلم عني في المجلس بوجوده”.

وأضاف: ” سأقول شيء لم يحدث من قبل مرة عطاني ورقة وقالي لي أحتفظ بها في جيبك وهو لديه خط مميز، قال: الابن محمد عبده مغني ونحن لدينا الغناء حكمه حكم الكلام، حسن وحسن وقبيح وقبيح، والموسيقى محرمه عندنا وعند بعض أهل الجماعة مثل الأمام ابن حزم رحمه الله وهو من أهل السنة والجماعة”.

وأكمل: “أخبرته بكل فخر أن كل ما أقوم به مدروس جيدًا، وأعلم ما أقوله وما هو قوي وما هو ضعبف، وعندما دخلنا مجال الغناء لم ندخل من أجل اللهو”.

كتب الفتوى ووضعها في جيبي…

محمد عبده يروي تفاصيل النصيحة التي قدمها له "الشيخ العثيمين" عن الرأي الشرعي في الغناء والموسيقى #محمد_عبده_في_ليوان_المديفر@almodifer @Mohammed_Abdu pic.twitter.com/AUoFlIFV3T — الليوان (@almodifershow) March 25, 2023

اقرأ ايضًا