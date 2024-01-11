كتلة باردة تؤثر على شمال المملكة وأجزاء من الوسط تنخفض معها درجات الحرارة الأيام القادمة ولا يستبعد تكوّن الصقيع

المناطق_متابعات
تشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بأن يتأثر شمال المملكة العربية السعودية، بموجة باردة نهاية الأسبوع تتسبب في انخفاض درجات الحرارة لما دون معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تنخفض درجات الحرارة في مناطق: (الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك) بدءًا من يوم الخميس؛ بحيث تكون الصغرى ما بين (2- 6) درجات مئوية، مع احتمالية تكوّن الصقيع في بعض المناطق وطقس شديد البرودة فجرًا في تلك المناطق. أما نهارًا فترتفع درجات الحرارة ولكن تكون الأجواء باردة في مختلف المناطق الشمالية بإذن الله مع طقس صحو بوجه عام.
ويمتد أيضًا انخفاض درجات الحرارة يوم الجمعة لمناطق: (المدينة المنورة، وحائل، والقصيم)، بالإضافة إلى شمال المنطقة الشرقية، مع أجواء باردة سواء في ساعات النهار أو الليل.