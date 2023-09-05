كتلة هوائية شديدة الحرارة تؤثر على الغربية ومكة المكرمة قد تلامس 50 مئوية نهار الأربعاء

ورغم التأثير الواسع للكتلة الهوائية الحارة؛ فإنها ستكون أكثر قوة ووضوحًا في مكة المكرمة، التي يتوقع أن ترتفع فيها درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء، لتصبح حول 47 درجة مئوية، في حين ترتفع بشكل إضافي يوم الأربعاء لتقترب من 50 درجة مئوية، كما ترتفع الحرارة كذلك في المدينة المنورة لتصبح في أواسط الأربعينيات مئوية، وقد تتجاوز ذلك بقليل، كما تتأثر أجزاء من تبوك وحائل والقصيم والرياض بارتفاع الحرارة بشدة متفاوتة.