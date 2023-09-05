كتلة هوائية شديدة الحرارة تؤثر على الغربية ومكة المكرمة قد تلامس 50 مئوية نهار الأربعاء

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تشير آخر التوقعات الصادرة عن كادر التنبؤات الجوية في “مركز طقس العرب الإقليمي”، إلى تأثر أجزاء واسعة من السعودية اعتبارًا من الثلاثاء، بكتلة هوائية شديدة الحرارة، يتركز تأثيرها بشكل واضح وقوي على القطاع الشمالي والشمالي الغربي من المملكة؛ نتيجة لسيطرة المرتفع الجوي شبه المداري على طبقات الجو العالية.
ورغم التأثير الواسع للكتلة الهوائية الحارة؛ فإنها ستكون أكثر قوة ووضوحًا في مكة المكرمة، التي يتوقع أن ترتفع فيها درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء، لتصبح حول 47 درجة مئوية، في حين ترتفع بشكل إضافي يوم الأربعاء لتقترب من 50 درجة مئوية، كما ترتفع الحرارة كذلك في المدينة المنورة لتصبح في أواسط الأربعينيات مئوية، وقد تتجاوز ذلك بقليل، كما تتأثر أجزاء من تبوك وحائل والقصيم والرياض بارتفاع الحرارة بشدة متفاوتة.