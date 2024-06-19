كثافة بالمسجد الحرام لأداء طواف الوداع

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شهد المسجد الحرام اليوم (الأربعاء)، كثافة من الحجاج المتوجهين إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع وذلك في ثالث أيام التشريق، بعد انتهائهم من رمي الجمرات.

وأكمل حجاج بيت الله الحرام ، رمي الجمرات الثلاث، وسط تنظيم دقيق من جميع الجهات ذات العلاقة حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن.

واستعد ضيوف الرحمن المتعجلون لمغادرة مشعر منى بعد رمي الجمرات، قبل أن يتوجهوا إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع آخر أعمال الحج، ليكملوا بذلك أداء المناسك بأركانها وفرائضها.

بدورها رفعت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، جاهزية منظومتها الدينية لتفعيل الخطة التشغيلية الثالثة لمرحلة ما بعد أداء مناسك الحج، واستقبال طلائع ضيوف الرحمن المتعجلين في المسجد النبوي.

بدورها أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح خطة الرئاسة لطواف الوداع للمتعجلين من حجاج بيت الله الحرام، وإثراء تجربتهم، من خلال تهيئة الخِدمات الدينية والأجواء التعبدية بالتناغم والتكامل مع الجهات المعنية العاملة بالمسجد الحرام في خدمة ضيوف الرحمن؛ لتقديم الخدمات الدينية المتميزة المحوكمة بأعلى مستويات المهنية للحجاج.

وأكدت الرئاسة إنها سخرت طاقاتها وإمكاناتها وكوادرها البشرية من منسوبي الرئاسة الدينية والمتطوعين، إضافة إلى تسخير التقنية والمنصات الرقمية والروبوتات الذكية؛ لإنجاح خطة طواف الوداع للمتعجلين، المرسومة مسبقاً ضمن خطط الرئاسة الدينية لموسم حج 1445هـ.

وأشارت إلى أنها قامت بعددٍ من المبادرات النوعية والمناشط الدينية في مرحلتها الثالثة، الملائمة لتقاطر الأعداد المليونية إلى المسجد الحرام من الحجاج المتعجلين لإتمام نسكهم بأداء طواف الوادع.